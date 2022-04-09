Глава МВД России подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик Алексеем Диким и Игорем Корнетом соглашение о сотрудничестве ведомств.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве МВД России с министерствами внутренних дел Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении российского МВД.

Отмечается, что таким образом начато формирование нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР.

Ранее в российском МВД заявили, что за период с 18 февраля по 16 марта более 1,2 тыс. жителей Донбасса получили временное убежище на территории России.