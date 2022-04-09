В Бурятии сообщили о гибели туриста при падении в горах

В результате падения туристов в верховьях горы Мунку-Сардык в Бурятии один человек погиб, ещё один получил травмы, следует из заявления республиканского агентства по делам ГО и ЧС.

«В Окинском районе на горе Мунку-Сардык... по информации заявителя туристы упали в верховьях горы. В результате падения один мужчина погиб, а второй из-за полученных травм не может самостоятельно передвигаться», — приводит сообщение Интерфакс.

К месту происшествия направились спасатели, они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Он находится в центральной районной больнице посёлка Кырен.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в прокуратуре подтвердили гибель человека при сходе ледника в Карачаево-Черкесии.

21-летний турист ушёл в одиночный поход 7 марта. Он остановился на территории приюта «Гремучий ключ» и разбил там палатку. Вечером дежурный заметил отсутствие пермяка.

15 марта в Челябинской области обнаружили тело пропавшего туриста.