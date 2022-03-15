В Челябинской области нашли тело пропавшего пермского туриста
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Об этом сообщает Newinform со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.
«Причина гибели и обстоятельства произошедшего будут установлены соответствующими органами в ходе проведения расследования», — отмечается в сообщении.
21-летний турист ушёл в одиночный поход 7 марта. Он остановился на территории приюта «Гремучий ключ» и разбил там палатку. Вечером дежурный заметил отсутствие пермяка.
Тело туриста обнаружили на северо-восточном склоне горы Круглица.
В сентябре 2021 года сообщалось, что в прокуратуре подтвердили гибель человека при сходе ледника в Карачаево-Черкесии.