В Челябинской области нашли тело пропавшего пермского туриста

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В Челябинской области обнаружили тело пропавшего пермского туриста.
В Челябинской области нашли тело пропавшего пермского туриста
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Об этом сообщает Newinform со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.

«Причина гибели и обстоятельства произошедшего будут установлены соответствующими органами в ходе проведения расследования», — отмечается в сообщении.

21-летний турист ушёл в одиночный поход 7 марта. Он остановился на территории приюта «Гремучий ключ» и разбил там палатку. Вечером дежурный заметил отсутствие пермяка.

Тело туриста обнаружили на северо-восточном склоне горы Круглица.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в прокуратуре подтвердили гибель человека при сходе ледника в Карачаево-Черкесии.

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