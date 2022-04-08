В РСТ дали рекомендации по путешествиям на майские праздники

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин дал рекомендации по путешествиям на майские праздники.
В РСТ дали рекомендации по путешествиям на майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Georges Yazbeck / EyeEm

«Из зарубежных направлений восстановлены программы в Турцию. Есть программы в Египет, Объединённые Арабские Эмираты и на Мальдивы», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, бронировать зарубежные поездки выгоднее через турагента или туроператора.

«С учётом невозможности пользоваться картами российских банков за границей из-за прекращения работы в России Visa и MasterCard лучше по максимуму оплатить все услуги в рублях здесь», — отметил Горин.

По России лучшим выбором в майские праздники для любителей отдыха на море будет Сочи, считает эксперт.

Он добавил, что также можно посетить Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград или Нижний Новгород либо отправиться в путешествие по Золотому кольцу России.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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