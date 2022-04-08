В Кировской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии в апреле

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В Кировской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии в апреле 2022 года.
В Кировской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии в апреле
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на службу исследований hh.ru.

Лидирует вакансия стоматолога-ортопеда/ортодонта. Такому специалисту предлагают от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

На втором месте — 1С-программисты, которые могут заработать от 180 тыс. до 220 тыс. рублей.

Далее следуют вакансии сварщика, менеджера по работе с сетевыми клиентами и главного механика.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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