В Кировской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии в апреле
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на службу исследований hh.ru.
Лидирует вакансия стоматолога-ортопеда/ортодонта. Такому специалисту предлагают от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.
На втором месте — 1С-программисты, которые могут заработать от 180 тыс. до 220 тыс. рублей.
Далее следуют вакансии сварщика, менеджера по работе с сетевыми клиентами и главного механика.
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