Кузнецова высказалась о Жириновском

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Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова высказалась о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Кузнецова высказалась о Жириновском
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda

«Есть люди, которым он дорог, которые оставят частицу его в партии <…> В этом он будет жить», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, предложения, с которыми выступал Жириновский, теперь продолжают люди, которые идут за ним.

Ранее член высшего совета ЛДПР Александр Шерин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Жириновский не боялся озвучивать непопулярные, но дальновидные прогнозы и предложения.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.

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