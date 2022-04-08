Кузнецова высказалась о Жириновском
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- © Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda
«Есть люди, которым он дорог, которые оставят частицу его в партии <…> В этом он будет жить», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, предложения, с которыми выступал Жириновский, теперь продолжают люди, которые идут за ним.
Ранее член высшего совета ЛДПР Александр Шерин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Жириновский не боялся озвучивать непопулярные, но дальновидные прогнозы и предложения.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.