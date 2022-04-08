Сервис «Вызов мастера» в Москве помог решить более 80 тысяч вопросов в сфере ЖКХ за год

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Сервис «Вызов мастера» в Москве помог решить свыше 80 тыс. вопросов в сфере ЖКХ за год.
Сервис «Вызов мастера» в Москве помог решить более 80 тысяч вопросов в сфере ЖКХ за год
  • Gettyimages.ru
  • © bymuratdeniz

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Онлайн-сервис на mos.ru стал для горожан ещё одним удобным каналом взаимодействия с коммунальными службами. В течение года доля тех, кто предпочитает именно этот способ подачи заявок в ЕДЦ, постепенно увеличивалась, и статистика подтверждает, что новый сервис удобен и востребован», — заявил Роман Урнышев, заместитель руководителя Департамента информационных технологий.

Чаще всего горожане сообщали о неисправности освещения в подъезде (около 15 тыс. заявок).

Среди других обращений — запросы об устранении засора мусоропровода и уборке подъезда.

Ранее адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив прокомментировал новые правила оплаты ЖКУ.

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