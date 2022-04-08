В Росстате сообщили о снижении цены на бензин на 0,15% в марте

Средняя розничная цена на бензин в России снизилась в марте на 0,15% по сравнению с данными февраля. Об этом сообщили в Росстате.

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Отмечается, что снижение стоимости топлива произошло впервые с сентября 2021 года. Дизельное топливо подешевело на 0,5%. Ранее вице-премьер России Александр Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в стране.