В Росстате сообщили о снижении цены на бензин на 0,15% в марте

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Средняя розничная цена на бензин в России снизилась в марте на 0,15% по сравнению с данными февраля. Об этом сообщили в Росстате.
В Росстате сообщили о снижении цены на бензин на 0,15% в марте
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Отмечается, что снижение стоимости топлива произошло впервые с сентября 2021 года.

Дизельное топливо подешевело на 0,5%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в стране.

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