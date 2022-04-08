В Петербурге разводка мостов начнётся 10 апреля

В Санкт-Петербурге разводка мостов начнётся с 10 апреля.

Об этом сообщает kp.ru.

«Навигационный период для разводки мостов по Неве, Большой и Малой Неве устанавливается с 10 апреля по 30 ноября, для остальных мостов, перекинутых через Большую Невку, — с 20 апреля по 15 ноября», — заявили в «Мостотресте».

Каждую ночь, кроме праздничных дней, дважды будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Остальные — по одному разу.

В 2021 году Совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга одобрил проект строительства нового разводного моста.