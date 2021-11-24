В Петербурге планируют построить новый разводной мост

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Совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга одобрил проект строительства нового разводного моста.
В Петербурге планируют построить новый разводной мост
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», для строительства объекта выбран участок, который соединит Большой Смоленский проспект и улицу Коллонтай.

Мост будет иметь шесть полос движения, он предусмотрен Генпланом и включён в концепцию развития транспортной системы города.

Он должен появиться в Петербурге к концу 2028 года. 

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году.

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