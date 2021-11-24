В Петербурге планируют построить новый разводной мост
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
Как пишет ФБА «Экономика сегодня», для строительства объекта выбран участок, который соединит Большой Смоленский проспект и улицу Коллонтай.
Мост будет иметь шесть полос движения, он предусмотрен Генпланом и включён в концепцию развития транспортной системы города.
Он должен появиться в Петербурге к концу 2028 года.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году.