В Петербурге планируют построить новый разводной мост

Совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга одобрил проект строительства нового разводного моста.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», для строительства объекта выбран участок, который соединит Большой Смоленский проспект и улицу Коллонтай.

Мост будет иметь шесть полос движения, он предусмотрен Генпланом и включён в концепцию развития транспортной системы города.

Он должен появиться в Петербурге к концу 2028 года.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году.