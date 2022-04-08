Более полутора тысяч молодых людей трудоустроили в Подмосковье
- РИА Новости
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Вопрос обеспечения занятости в сегодняшних условиях очень важен. В Подмосковье реализуется закон о квотировании рабочих мест, направленный в том числе и на трудоустройство молодых людей после учёбы», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Предпринимателей поощряют брать новых работников в возрасте до 30 лет с помощью системы субсидий.
В настоящее время в регионе открыты почти 2,5 тыс. вакансий для молодых людей.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».