Более полутора тысяч молодых людей трудоустроили в Подмосковье

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В пресс-центре Московской областной думы заявили, что в Подмосковье трудоустроили свыше 1,7 тыс. молодых людей.
Более полутора тысяч молодых людей трудоустроили в Подмосковье
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Вопрос обеспечения занятости в сегодняшних условиях очень важен. В Подмосковье реализуется закон о квотировании рабочих мест, направленный в том числе и на трудоустройство молодых людей после учёбы», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Предпринимателей поощряют брать новых работников в возрасте до 30 лет с помощью системы субсидий.

В настоящее время в регионе открыты почти 2,5 тыс. вакансий для молодых людей.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».

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