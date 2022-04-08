Эксперты рынка труда высказались о перспективных специальностях

Собственник компании по подбору персонала продаж B2B Алексей Галицкий и генеральный директор маркетплейса для самозанятых Игорь Знак высказались о перспективных специальностях.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Галицкий выразил мнение, что в новых реалиях точно будут востребованы специалисты по продажам.

«Если есть сильные навыки продаж — трудно остаться без работы», — считает он.

По его мнению, не останутся без работы и продуктологи, то есть те, кто умеет запускать продукты и ниши, тестировать гипотезы, работать на стыке разработки продукта, маркетинга и продаж.

Со своей стороны, Знак считает, что вырастет спрос в логистике, строительстве, на складах.

«Спрос на представителей рабочих профессий простимулирует и развитие новых производств в рамках импортозамещения. Пока сложно предсказать, какие именно это будут сферы — возможно, производство кормов для животных или других товаров повседневного спроса», — предположил эксперт.

Он добавил, что в закупках и переговорах может вырасти интерес к специалистам со знанием китайского языка.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.