Лепс отозвался о Жириновском как о настоящем патриоте своей страны

Народный артист Григорий Лепс на церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским выразил мнение, что политик всегда был настоящим патриотом своей страны.

«Настоящий патриот своей страны. Это правда. Абсолютно имею полное убеждение, что это так и есть. Блестящий оратор, великолепно знающий историю государства Российского и не только», — передаёт слова Лепса ФАН.

Он подчеркнул, что посчитал своим гражданским долгом прийти попрощаться с таким большим политиком и человеком, передаёт Life.ru.

«Довольно интересный человек, блестящий политик! Очень грамотный, очень умный, обладающий огромной базой исторических данных. Его пророчества просто можно сравнить с Вангой. Всё, что мы слышали от него несколько десятков лет назад, то мы сейчас и имеем на сегодняшний день», — сказал музыкант.

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.