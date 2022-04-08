Профессор Джанджугазова назвала механизмы регулирования цен в туротрасли
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«В условиях роста спроса и ограниченности предложения цены имеют тенденцию к росту — это азы рыночной экономики. Однако в таких условиях применение механизмов регуляции цен и государственного контроля никто не отменял, даже с учётом свободного рыночного ценообразования», — рассказала она в беседе с REGNUM.
Она напомнила, что российская экономика находится в переходном периоде к суверенной модели развития, основой которой является государственный капитализм. Он позволяет совместить в единой модели управления рыночные механизмы и госрегулирование.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Известиям» рассказала о ситуации с ценами на курортах в России в 2022 году.