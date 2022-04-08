Депутат Госдумы Казакова прокомментировала отчёт правительства

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова прокомментировала отчёт правительства.

«Самое главное — все программы, которые мы наметили, будут выполнены. Это и программа по капремонту школ, строительству новых. Это и программа по обеспечению учеников 1—4-х классов бесплатным горячим питанием. 7,5 млн детей сейчас его получают», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, ещё одной из тем, выдвинутых на обсуждение в Госдуме, стала поддержка государства в трудоустройстве молодёжи.

Как отметила Казакова, в ближайшее время в нижнюю палату парламента внесут законопроект по трудоустройству студентов среднего профессионального образования. Особую поддержку получат и учебные заведения, которые готовят специалистов трудовых профессий, особо необходимых в данный момент.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Государственной думе, заявил, что российской экономике нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях.