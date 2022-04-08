В Москве запустили программу «Прокачай свой бизнес с наставниками»

В Москве стартовала программа «Прокачай свой бизнес с наставниками», заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В течение двух месяцев участники будут развивать своё дело с помощью профессионалов. Специалисты помогут проработать стратегию, выстроить рекламную кампанию, привлечь клиентов.

Программу реализуют в рамках проекта «Малый бизнес Москвы».

Первая встреча запланирована на 12 апреля.

Ранее НСН сообщала, что двум технопаркам и промкомплексу Москвы предоставят льготы по аренде земли.