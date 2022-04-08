В технополисе ЭРА продолжат работу по развитию ИИ

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В Минобороны России состоялось VIII заседание совета военного инновационного технополиса ЭРА под руководством вице-премьера Юрия Борисова.
В технополисе ЭРА продолжат работу по развитию ИИ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Участники встречи подвели итоги работы технополиса в 2021 году и в I квартале 2022 года, также определены задачи на второй квартал.

В ходе заседания достигнуты договорённости по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в интересах оборонного ведомства и по созданию на базе технополиса коммуникационной платформы.

Также подведены итоги совместных работ ЭРЫ и Фонда перспективных исследований по разработке технологий ИИ в интересах ВС России.

Среди участников заседания — первый замминистра обороны Руслан Цаликов и замминистра обороны России генерал армии Павел Попов, а также представители компаний «Перспектива», ЦНИИМаш, «Ростех», «Росатом», «Калашников», Фонда перспективных исследований, члены коллегии ВПК.

В 2021 году замначальника технополиса ЭРА по научно-образовательной деятельности Андрей Морозов заявил, что на территории технополиса открыт центр машинного обучения, призванный реализовать технологии искусственного интеллекта на отечественной платформе.

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