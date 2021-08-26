Представитель технополиса «ЭРА» рассказал о разработке передовых технологий на базе ИИ

Замначальника технополиса «ЭРА» по научно-образовательной деятельности Андрей Морозов заявил, что на территории технополиса открыт центр машинного обучения, призванный реализовать технологии искусственного интеллекта на отечественной платформе.

«С такими предприятиями мы уже работаем и представляем первые результаты», — сказал Морозов в беседе с телеканалом «Звезда» на форуме «Армия-2021».

Как отметил эксперт, нейронные сети — средство реализации технологий ИИ.

«Перед тем как нейронная сеть начнёт функционировать нормально, её необходимо обучить на портретной выработке», — пояснил он.

По его словам, если нужно распознавать единицы техники, то эту технику нужно отснять как можно с большего количества ракурсов.

«И на основе этих портретов, когда в нейронную сеть поступает информация с видеокамеры, с инфракрасных датчиков, она распознаёт с базы данных ту или иную единицу техники, идентифицирует её и выдаёт результат», — добавил Морозов.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.