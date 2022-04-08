В Росстате представили предварительные данные по переписи населения России
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
«Сегодня можно назвать предварительные итоги переписи, предварительную общую численность населения. Сегодня мы называем первую цифру: ориентировочная оценка численности населения страны — это 147 млн человек», — приводит РИА Новости его слова.
Малков добавил, что Росстат опубликует окончательные данные по численности населения в мае.
В феврале мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что число жителей города, в соответствии с предварительными данными переписи населения, превысило 1,3 млн.