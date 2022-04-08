В Росстате представили предварительные данные по переписи населения России

По предварительным данным Росстата, численность населения России на 1 октября 2021 года составила 147 млн человек. Об этом заявил глава службы Павел Малков.

РИА Новости

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«Сегодня можно назвать предварительные итоги переписи, предварительную общую численность населения. Сегодня мы называем первую цифру: ориентировочная оценка численности населения страны — это 147 млн человек», — приводит РИА Новости его слова. Малков добавил, что Росстат опубликует окончательные данные по численности населения в мае. В феврале мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что число жителей города, в соответствии с предварительными данными переписи населения, превысило 1,3 млн.