В Росстате представили предварительные данные по переписи населения России

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По предварительным данным Росстата, численность населения России на 1 октября 2021 года составила 147 млн человек. Об этом заявил глава службы Павел Малков.
В Росстате представили предварительные данные по переписи населения России
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Сегодня можно назвать предварительные итоги переписи, предварительную общую численность населения. Сегодня мы называем первую цифру: ориентировочная оценка численности населения страны — это 147 млн человек», — приводит РИА Новости его слова.

Малков добавил, что Росстат опубликует окончательные данные по численности населения в мае.

В феврале мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что число жителей города, в соответствии с предварительными данными переписи населения, превысило 1,3 млн.

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