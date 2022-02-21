Число жителей Казани превысило 1,3 млн

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Мэр Казани Ильсур Метшин на сессии по итогам 2021 года сообщил, что число жителей Казани, в соответствии с предварительными данными переписи населения, превысило 1,3 млн.
Число жителей Казани превысило 1,3 млн
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Об этом информирует «Бизнес Online».

Благодаря рождаемости и миграции столица Татарстана ещё в 2020 году стала пятым по численности мегаполисом России и третьим — в её европейской части.

Казань второй год удерживает первое место по числу жителей среди городов Приволжского федерального округа, опережая столицу ПФО — Нижний Новгород. На третьем месте в Поволжье — Самара, на четвёртом — Уфа, на пятом — Пермь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за десять лет численность населения Москвы увеличилась на 1,5 млн — по предварительным итогам переписи населения, в российской столице проживают почти 13 млн человек.

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