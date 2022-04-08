В Оренбургской области подтвердили 188 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 212 494. Выздоровели 204 033 жителя, включая 629 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Якутии выявили 197 случаев коронавируса за сутки, из них 75 — в Якутске, передаёт mk.ru.
Лаборатории республики провели 2852 исследования на COVID-19, всего — 2 231 249.
Ранее советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский рассказал, что делать пациентам с постковидным синдромом.