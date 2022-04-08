В Оренбургской области подтвердили 188 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 188 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 212 494. Выздоровели 204 033 жителя, включая 629 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Якутии выявили 197 случаев коронавируса за сутки, из них 75 — в Якутске, передаёт mk.ru.

Лаборатории республики провели 2852 исследования на COVID-19, всего — 2 231 249.

Ранее советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский рассказал, что делать пациентам с постковидным синдромом.