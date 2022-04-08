«Яндекс» маркирует в поисковой выдаче ресурсы Google как нарушителей законодательства

«Яндекс» начал маркировать в поисковой выдаче ресурсы Google как нарушителей законодательства России.

«Мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство России, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе компании.

7 апреля Роскомнадзор сообщил о принятии в отношении компании Google LLC и её информационных ресурсов ряда мер понуждения информирующего и экономического характера. Они будут действовать до устранения нарушений российского законодательства.

В числе мер — информирование поисковыми системами интернет-пользователей о том, что Google нарушает российское законодательство.

Отмечается, что будет также действовать запрет на распространение рекламы Google LLC и информационных ресурсов компании в качестве объекта рекламирования.

В Роскомнадзоре заявили, что видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, не удалил более 12 тыс. запрещённых российским законодательством материалов.