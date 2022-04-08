Зюганов посетил церемонию прощания с Жириновским
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Об этом сообщают «Известия».
По словам политика, несмотря на разногласия между партиями и разность точек зрения, совместная работа политических сил принесла пользу российскому государству.
Ранее президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с Владимиром Жириновским.
Также в Москве сотни людей собрались на Большой Дмитровке, чтобы проститься с лидером ЛДПР.
Похоронят Жириновского на Новодевичьем кладбище.
По сообщениям URA.RU, губернатор Тюменской области Александр Моор высказал мнение, что Жириновский вошёл в историю.