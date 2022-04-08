Зюганов посетил церемонию прощания с Жириновским

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов простился с Владимиром Жириновским. Церемония прощания с лидером ЛДПР проходит в пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома союзов.

Об этом сообщают «Известия».

По словам политика, несмотря на разногласия между партиями и разность точек зрения, совместная работа политических сил принесла пользу российскому государству.

Ранее президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с Владимиром Жириновским.

Также в Москве сотни людей собрались на Большой Дмитровке, чтобы проститься с лидером ЛДПР.

Похоронят Жириновского на Новодевичьем кладбище.

По сообщениям URA.RU, губернатор Тюменской области Александр Моор высказал мнение, что Жириновский вошёл в историю.