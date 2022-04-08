Обрушение породы произошло в шахте в Кузбассе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«Обрушение породы произошло в шахте «Талдинская-Западная» на территории Прокопьевского муниципального округа Кузбасса. По предварительным данным, за завалом находятся два человека, связь с ними есть. Люди из шахты не выводятся», — сказал представитель экстренных служб.

24 марта на шахте «Осинниковская» в городе Осинники произошло обрушение борта выработки.

По факту ЧП в Кемеровской области была организована проверка.