Обрушение породы произошло в шахте в Кузбассе

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Обрушение породы произошло в шахте в Кузбассе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Обрушение породы произошло в шахте в Кузбассе
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Обрушение породы произошло в шахте «Талдинская-Западная» на территории Прокопьевского муниципального округа Кузбасса. По предварительным данным, за завалом находятся два человека, связь с ними есть. Люди из шахты не выводятся», — сказал представитель экстренных служб.

24 марта на шахте «Осинниковская» в городе Осинники произошло обрушение борта выработки.

По факту ЧП в Кемеровской области была организована проверка.

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