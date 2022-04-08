Обрушение породы произошло в шахте в Кузбассе
- РИА Новости
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«Обрушение породы произошло в шахте «Талдинская-Западная» на территории Прокопьевского муниципального округа Кузбасса. По предварительным данным, за завалом находятся два человека, связь с ними есть. Люди из шахты не выводятся», — сказал представитель экстренных служб.
24 марта на шахте «Осинниковская» в городе Осинники произошло обрушение борта выработки.
По факту ЧП в Кемеровской области была организована проверка.