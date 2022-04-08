Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах

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Ростуризм в преддверии летнего туристического сезона усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах.
Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«В преддверии летнего туристического сезона... Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усиливает мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет повышено внимание к качеству оказываемых на курортах туристических услуг и соответствию отелей заявленному уровню «звёздности».

Ранее правительство решило продлить программу туристического кешбэка в России до 15 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что воспользоваться услугой смогут ещё 1,5 млн человек.

Как отмечала газета «Известия» со ссылкой на сервис Level.Travel, самым популярным направлением на майские праздники среди российских курортов признано морское побережье Сочи.

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