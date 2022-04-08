Адвокат: суд разрешил блогеру Хованскому пользоваться интернетом

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Куйбышевский суд Санкт-Петербурга разрешил обвинённому по делу об оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому пользоваться интернетом. Эту информацию в беседе с «Известиями» подтвердил адвокат блогера Александр Передрук.

Он уточнил, что решением Куйбышевского суда Санкт-Петербурга Хованскому также разрешено выходить на улицу в период с 18 до 10 часов.

«Остальные запреты остаются в силе», — заявил Передрук.

Ранее Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил до апреля запрет определённых действий блогеру Юрию Хованскому по делу об оправдании терроризма. 

Как уточнялось, Хованскому в рамках «запрета определённых действий» запретили пользоваться интернетом и телефоном и ходить на массовые мероприятия.

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