Адвокат: суд разрешил блогеру Хованскому пользоваться интернетом
Он уточнил, что решением Куйбышевского суда Санкт-Петербурга Хованскому также разрешено выходить на улицу в период с 18 до 10 часов.
«Остальные запреты остаются в силе», — заявил Передрук.
Ранее Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил до апреля запрет определённых действий блогеру Юрию Хованскому по делу об оправдании терроризма.
Как уточнялось, Хованскому в рамках «запрета определённых действий» запретили пользоваться интернетом и телефоном и ходить на массовые мероприятия.