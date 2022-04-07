Замглавы Минэнерго России Сорокин повышен до первого замминистра

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Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин назначен первым заместителем министра энергетики.
Замглавы Минэнерго России Сорокин повышен до первого замминистра
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Назначить Сорокина Павла Юрьевича первым заместителем министра энергетики Российской Федерации», — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Сорокин освобождён от предыдущей должности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении полномочий Зураба Церетели на посту президента Российской академии художеств сроком на пять лет.

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