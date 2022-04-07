Замглавы Минэнерго России Сорокин повышен до первого замминистра
- РИА Новости
- © Пресс-служба Совета Федерации РФ
«Назначить Сорокина Павла Юрьевича первым заместителем министра энергетики Российской Федерации», — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что Сорокин освобождён от предыдущей должности.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении полномочий Зураба Церетели на посту президента Российской академии художеств сроком на пять лет.