Замглавы Минэнерго России Сорокин повышен до первого замминистра

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин назначен первым заместителем министра энергетики.

«Назначить Сорокина Павла Юрьевича первым заместителем министра энергетики Российской Федерации», — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Сорокин освобождён от предыдущей должности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении полномочий Зураба Церетели на посту президента Российской академии художеств сроком на пять лет.