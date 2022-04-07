Минпромторг прогнозирует улучшение ситуации с продажами автомобилей в России
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«Мне кажется, что, ситуация будет меняться в лучшую сторону, поэтому сегодня давать какие-то пессимистические прогнозы я бы не стал», — цитирует РИА Новости Мантурова.
По его словам, данные за I квартал ни о чём не говорят.
Министр отметил, что необходимо адаптироваться к ситуации путём изменения логистики.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен запретить экспорт в Россию полупроводников, автомобилей и транспортного оборудования на €10 млрд.