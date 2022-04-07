СК возбудил уголовное дело из-за обстрела Украиной ракетами «Точка У» Белгородской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными 29 марта ракетами «Точка-У» территории Белгородской области.

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих Вооружённых сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — говорится в заявлении.

Согласно данным следствия, вечером 29 марта украинские военные с территории Харьковской области обстреляли Белгородскую область России ракетами «Точка У».

Было совершено не менее трёх пусков ракет, «снаряжённых кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями».

«В результате указанных противоправных действий восемь граждан Российской Федерации получили ранения», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что взрыв с падением обломков на землю произошёл в посёлке Томаровка в Белгородской области.