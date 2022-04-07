Мурашко заявил о подготовке новых рекомендаций по ревакцинации от коронавируса

Новые рекомендации по ревакцинации от коронавирусной инфекции будут выпущены в скором времени. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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