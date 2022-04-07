Мурашко заявил о подготовке новых рекомендаций по ревакцинации от коронавируса
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«Сейчас выйдут, готовят с учётом новых форм вакцины», — цитирует ТАСС Мурашко.
Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 «Ковипир».
Кроме того, сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.