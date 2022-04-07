Росмолодёжь добавила «петровские» маршруты в путешествие для победителей конкурсов
- Gettyimages.ru
- © izusek
«Победители конкурсов «России — страны возможностей», победители конкурсов Росмолодёжи в течение прошлого и этого года едут в туристический маршрут, у нас 250 маршрутов, интересных, с полезной, образовательной программой... Выбрали два направления — Ростовскую и Архангельскую области», — цитирует РИА Новости.
По его словам, это те места, где Пётр I развивал свою деятельность.
Он отметил, что 150 победителей направятся в Ростовскую область, 50 — в Архангельскую.
Ранее «Взгляд» сообщил, что в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.