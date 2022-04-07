Росмолодёжь добавила «петровские» маршруты в путешествие для победителей конкурсов

Росмолодёжь добавила «петровские» маршруты в программу «Больше, чем путешествие» по Ростовской и Архангельской областям в честь 350-летия со дня рождения Петра I, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Андрей Платонов.

«Победители конкурсов «России — страны возможностей», победители конкурсов Росмолодёжи в течение прошлого и этого года едут в туристический маршрут, у нас 250 маршрутов, интересных, с полезной, образовательной программой... Выбрали два направления — Ростовскую и Архангельскую области», — цитирует РИА Новости.

По его словам, это те места, где Пётр I развивал свою деятельность.

Он отметил, что 150 победителей направятся в Ростовскую область, 50 — в Архангельскую.

Ранее «Взгляд» сообщил, что в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.