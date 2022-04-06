Международный фестиваль дебютов Евразийского континента пройдёт в Екатеринбурге в августе

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В Екатеринбурге пройдёт первый Международный фестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая».

Фестиваль проведёт Свердловская киностудия с 1 по 7 августа, мероприятие официально поддержало Минкультуры, передаёт URA.RU.

В рамках фестиваля пройдут два конкурса дебютных фильмов: международный и российский. Организаторы ожидают, что участие в культурном событии примут конкурсанты со всей России, а также из ближнего зарубежья, Сербии, Греции, Индии, Ирана, Китая, Кореи и других стран.

Ранее «Взгляд» сообщил, что в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.

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