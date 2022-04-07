В ЯНАО открылся форум для специалистов нефтегазовой отрасли

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В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что в Новом Уренгое открылся нефтегазовый форум, участие в котором примут более 100 экспертов из топливно-энергетической промышленности.
В ЯНАО открылся форум для специалистов нефтегазовой отрасли
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Об этом сообщает URA.RU.

«В Новом Уренгое состоялось торжественное открытие IV Ямальского нефтегазового форума. Это ежегодная площадка для профессионального общения топ-менеджеров и специалистов предприятий топливно-энергетического комплекса, производителей технологий и оборудования, представителей органов власти, научных институтов. Участие в нём принимают более 100 экспертов», — говорится в сообщении.

Форум продлится до 8 апреля.

Наряду с этим президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Москве встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента РТ.

На встрече обсудили актуальные вопросы развития строительного комплекса и поддержку республиканских проектов.

Ранее советник президента России Антон Кобяков и чрезвычайный и полномочный посол Египта в России Назих Али Бахаэльдин Эльнаггари обсудили вопросы подготовки к ПМЭФ-2022.

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