В ЯНАО открылся форум для специалистов нефтегазовой отрасли

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что в Новом Уренгое открылся нефтегазовый форум, участие в котором примут более 100 экспертов из топливно-энергетической промышленности.

Об этом сообщает URA.RU.

«В Новом Уренгое состоялось торжественное открытие IV Ямальского нефтегазового форума. Это ежегодная площадка для профессионального общения топ-менеджеров и специалистов предприятий топливно-энергетического комплекса, производителей технологий и оборудования, представителей органов власти, научных институтов. Участие в нём принимают более 100 экспертов», — говорится в сообщении.

Форум продлится до 8 апреля.

Наряду с этим президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Москве встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента РТ.

На встрече обсудили актуальные вопросы развития строительного комплекса и поддержку республиканских проектов.

Ранее советник президента России Антон Кобяков и чрезвычайный и полномочный посол Египта в России Назих Али Бахаэльдин Эльнаггари обсудили вопросы подготовки к ПМЭФ-2022.