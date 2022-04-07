В Нижнем Новгороде почти тысяча сотрудников офиса Intel отправлена в простой до 11 июля
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Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции труда в регионе.
В компании трудятся 924 человека. Их всех отправили в простой с 11 апреля по 11 июля 2022 года. Работодатель пообещал 100% оплату труда, а также выплату других компенсаций.
«Ситуация контролируется, жалоб от работников в наш адрес пока не поступало», — отметили в ведомстве.
Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.