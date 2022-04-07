В РСТ поддержали продление программы туристического кешбэка до 15 апреля

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский прокомментировал в беседе с RT решение правительства продлить программу туристического кешбэка в России до 15 апреля.

По мнению специалиста, это «хорошая новость».

«Последнюю неделю активизировались покупки, они значительно превышают показатели и прошлого года, и продаж на прошлой неделе, поэтому очевидно, что у людей есть желание поучаствовать в этой программе», — объяснил Уманский.

Он также подчеркнул, что продление кешбэка позволит большему числу людей поучаствовать в этой программе и сэкономить до 20% стоимости тура.

Ранее стало известно о том, что правительство решило продлить программу туристического кешбэка в России до 15 апреля.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, воспользоваться услугой смогут ещё 1,5 млн человек.