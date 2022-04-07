Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля
- РИА Новости
- © Пресс-служба Государственной Думы РФ
«8 апреля состоится прощание с руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе Владимиром Жириновским», — говорится в сообщении.
Как уточняется, похороны политика состоятся на Новодевичьем кладбище.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.