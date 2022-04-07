Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля

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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Государственной Думы РФ

«8 апреля состоится прощание с руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе Владимиром Жириновским», — говорится в сообщении.

Как уточняется, похороны политика состоятся на Новодевичьем кладбище. 

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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