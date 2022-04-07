Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

РИА Новости

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