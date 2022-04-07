ФСБ задержала в Крыму бойца крымско-татарского батальона под видом беженца

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Участник незаконного в России вооружённого формирования задержан при пересечении границы в Крыму под видом беженца, сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
ФСБ задержала в Крыму бойца крымско-татарского батальона под видом беженца
  • РИА Новости

Как уточняет «Крыминформ», задержан гражданин Украины 1971 года рождения.

По словам официального представителя ведомства Елены Варламовой, мужчина снабжал нацбат обмундированием и продуктами питания.

Он также неоднократно принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района Херсонской области, в том числе в период проведения военной спецоперации на территории Украины.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы», — уточнила Варламова.

Киевский районный суд Симферополя арестовал его на два месяца.

4 апреля в Крыму был задержан сторонник украинских неонацистов, хранивший у себя дома самодельное взрывное устройство

Кроме того, у него нашли «видеоматериалы радикального содержания» и переписку с членами украинских националистических батальонов.

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