Учитель Бурякова назвала плюсы и минусы продлёнки

Учитель начальных классов Яна Бурякова перечислила преимущества и недостатки школ полного дня.

«Самое важное, что после учебного времени дети будут находиться под присмотром специалистов. Родители, уставшие после работы, не в силах оказать помощь с домашним заданием, а преподаватель может не только помочь в этом деле, но и вовремя заметить пробел в какой-то области», — объяснила педагог в беседе с Пятым каналом.

Она также отметила, что немаловажным фактором в этом отношении является стабильный режим дня и питания у ребёнка. Продлёнка, по её словам, в состоянии это обеспечить.

Также к плюсам можно отнести расширение возможностей для развития школьника.

К минусам продлёнки Бурякова причислила долгое нахождение ребёнка в одном и том же месте.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.