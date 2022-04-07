Учитель Бурякова назвала плюсы и минусы продлёнки

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Учитель начальных классов Яна Бурякова перечислила преимущества и недостатки школ полного дня.
Учитель Бурякова назвала плюсы и минусы продлёнки
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  • © Sydney Bourne

«Самое важное, что после учебного времени дети будут находиться под присмотром специалистов. Родители, уставшие после работы, не в силах оказать помощь с домашним заданием, а преподаватель может не только помочь в этом деле, но и вовремя заметить пробел в какой-то области», — объяснила педагог в беседе с Пятым каналом.

Она также отметила, что немаловажным фактором в этом отношении является стабильный режим дня и питания у ребёнка. Продлёнка, по её словам, в состоянии это обеспечить.

Также к плюсам можно отнести расширение возможностей для развития школьника.

К минусам продлёнки Бурякова причислила долгое нахождение ребёнка в одном и том же месте.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.

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