В Магаданской области выплатят по 5 тысяч рублей нуждающимся жителям региона

В Магаданской области выплатят по 5 тыс. рублей нуждающимся жителям региона. Об этом заявил губернатор региона Сергей Носов.

Заявление губернатора приводит РИА Новости.

По его словам, принято соответствующее решение. Носов рассказал, что на следующей неделе планируется подписать постановление о проведении единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей для ряда категорий граждан.

Губернатор сообщил, что выплаты получат неработающие пенсионеры, инвалиды, малоимущие семьи с детьми, а также другие люди, которые нуждаются в поддержке.

Ранее сообщалось, что в Тверской области увеличили размер выплат ко Дню Победы.