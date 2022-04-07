В Магаданской области выплатят по 5 тысяч рублей нуждающимся жителям региона
- © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Заявление губернатора приводит РИА Новости.
По его словам, принято соответствующее решение. Носов рассказал, что на следующей неделе планируется подписать постановление о проведении единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей для ряда категорий граждан.
Губернатор сообщил, что выплаты получат неработающие пенсионеры, инвалиды, малоимущие семьи с детьми, а также другие люди, которые нуждаются в поддержке.
Ранее сообщалось, что в Тверской области увеличили размер выплат ко Дню Победы.