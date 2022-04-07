В Магаданской области выплатят по 5 тысяч рублей нуждающимся жителям региона

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В Магаданской области выплатят по 5 тыс. рублей нуждающимся жителям региона. Об этом заявил губернатор региона Сергей Носов.
В Магаданской области выплатят по 5 тысяч рублей нуждающимся жителям региона
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Заявление губернатора приводит РИА Новости. 

По его словам, принято соответствующее решение. Носов рассказал, что на следующей неделе планируется подписать постановление о проведении единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей для ряда категорий граждан.

Губернатор сообщил, что выплаты получат неработающие пенсионеры, инвалиды, малоимущие семьи с детьми, а также другие люди, которые нуждаются в поддержке.

Ранее сообщалось, что в Тверской области увеличили размер выплат ко Дню Победы.

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