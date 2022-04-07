Депутат Госдумы Тумусов напомнил о важности ревакцинации от коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по охране здоровья Федот Тумусов напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

«Конечно, коронавирус никуда не ушёл, понятно, что снизилось количество заражений, но мутации всё равно идут, поэтому вполне возможно, что будут другие вспышки... Лучше всего вакцинироваться, ревакцинироваться и беречь себя. Это нужно прежде всего самим людям, каждому из нас», — заявил Тумусов в интервью радио Sputnik.

Он также отметил пользу социальной рекламы про вакцинацию, моральных и экономических стимулов для населения.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.