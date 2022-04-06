В АТОР рассказали о ценах на поездки во Францию

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о ситуации с поездками во Францию.
В АТОР рассказали о ценах на поездки во Францию
  • Gettyimages.ru
  • © Fabrice Cabaud

«Стоимость билетов на данный момент варьируется от 76 тыс. до 115 тыс. рублей. Формировать какой-то поточный продукт для туроператоров практически невозможно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, понятно, что это небюджетная история, но тем не менее, какой-то спрос так или иначе будет, поскольку многие туристы ждали открытия Франции.

Ломидзе также напомнила, что воздушное сообщение между Россией и Францией по-прежнему закрыто, поэтому долететь туда можно только с пересадками.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с ценами на зарубежные туры.

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