В АТОР рассказали о ценах на поездки во Францию
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«Стоимость билетов на данный момент варьируется от 76 тыс. до 115 тыс. рублей. Формировать какой-то поточный продукт для туроператоров практически невозможно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, понятно, что это небюджетная история, но тем не менее, какой-то спрос так или иначе будет, поскольку многие туристы ждали открытия Франции.
Ломидзе также напомнила, что воздушное сообщение между Россией и Францией по-прежнему закрыто, поэтому долететь туда можно только с пересадками.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с ценами на зарубежные туры.