Власти Адыгеи обсудили ситуацию на рынке труда

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На заседании кабмина Адыгеи обсудили ситуацию на рынке труда.
Власти Адыгеи обсудили ситуацию на рынке труда
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  • © PhotoAlto/Eric Audras

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как рассказала начальник регионального управления госслужбы занятости населения Галина Цыганкова, с начала 2022 года безработными признали 1034 человека, при этом в банке данных насчитывается свыше 6,5 тыс. вакансий.

Уровень безработицы снизился с 5,2% в начале 2021 года до 0,8% на 1 апреля 2022 года.

Глава республики Мурат Кумпилов поручил активизировать общественные работы, а также обратил внимание на поддержку бизнеса для сохранения производственного оборота и рабочих мест.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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