Власти Адыгеи обсудили ситуацию на рынке труда

На заседании кабмина Адыгеи обсудили ситуацию на рынке труда.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как рассказала начальник регионального управления госслужбы занятости населения Галина Цыганкова, с начала 2022 года безработными признали 1034 человека, при этом в банке данных насчитывается свыше 6,5 тыс. вакансий.

Уровень безработицы снизился с 5,2% в начале 2021 года до 0,8% на 1 апреля 2022 года.

Глава республики Мурат Кумпилов поручил активизировать общественные работы, а также обратил внимание на поддержку бизнеса для сохранения производственного оборота и рабочих мест.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.