Губернатор Свердловской области Куйвашев рассказал об ораторском таланте Жириновского

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

«Его живой ум, эрудиция, ораторский талант, аналитические способности вызывали искреннее уважение не только однопартийцев, но и всего депутатского корпуса», — заявил Куйвашев.

По его словам, смерть Жириновского — невосполнимая потеря.

В свою очередь, член высшего совета «Единой России», бывший депутат Госдумы Франц Клинцевич в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что ушёл из жизни великий политик России.

«Великий патриот страны, уникальный человек», — сказал он.

Как считает Клинцевич, с Жириновским ушла эпоха.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.