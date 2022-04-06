Губернатор Свердловской области Куйвашев рассказал об ораторском таланте Жириновского

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Губернатор Свердловской области Куйвашев рассказал об ораторском таланте Жириновского
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

«Его живой ум, эрудиция, ораторский талант, аналитические способности вызывали искреннее уважение не только однопартийцев, но и всего депутатского корпуса», — заявил Куйвашев.

По его словам, смерть Жириновского — невосполнимая потеря.

В свою очередь, член высшего совета «Единой России», бывший депутат Госдумы Франц Клинцевич в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что ушёл из жизни великий политик России.

«Великий патриот страны, уникальный человек», — сказал он.

Как считает Клинцевич, с Жириновским ушла эпоха.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

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