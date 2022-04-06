Губернатор Свердловской области Куйвашев рассказал об ораторском таланте Жириновского
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент информационной политики.
«Его живой ум, эрудиция, ораторский талант, аналитические способности вызывали искреннее уважение не только однопартийцев, но и всего депутатского корпуса», — заявил Куйвашев.
По его словам, смерть Жириновского — невосполнимая потеря.
В свою очередь, член высшего совета «Единой России», бывший депутат Госдумы Франц Клинцевич в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что ушёл из жизни великий политик России.
«Великий патриот страны, уникальный человек», — сказал он.
Как считает Клинцевич, с Жириновским ушла эпоха.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.