В Москве общий объём грантов на развитие сетей быстрого питания достиг 1 млрд рублей

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому общий объём грантов на создание сетей быстрого питания будет увеличен до 1 млрд рублей.
В Москве общий объём грантов на развитие сетей быстрого питания достиг 1 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Отмечается, что предпринимателям был выделен второй транш в размере 500 млн рублей на создание или расширение сетей быстрого питания.

Уточняется, что условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда и в сегменте доступных цен, а также приём на работу новых сотрудников.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить