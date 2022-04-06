В Москве общий объём грантов на развитие сетей быстрого питания достиг 1 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому общий объём грантов на создание сетей быстрого питания будет увеличен до 1 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Отмечается, что предпринимателям был выделен второй транш в размере 500 млн рублей на создание или расширение сетей быстрого питания.

Уточняется, что условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда и в сегменте доступных цен, а также приём на работу новых сотрудников.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.