В Москве общий объём грантов на развитие сетей быстрого питания достиг 1 млрд рублей
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.
Отмечается, что предпринимателям был выделен второй транш в размере 500 млн рублей на создание или расширение сетей быстрого питания.
Уточняется, что условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда и в сегменте доступных цен, а также приём на работу новых сотрудников.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.