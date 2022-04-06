Губернатор Челябинской области Текслер назвал Жириновского искренним и бескомпромиссным человеком

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Искренне соболезную родными и близким этого неординарного человека, его соратниками и коллегам. На протяжении всей жизни Владимир Вольфович твёрдо отстаивал интересы страны, безгранично верил в могущество и процветание России», — заявил Текслер.

По его словам, Жириновский был искренним и бескомпромиссным человеком, который пользовался огромной популярностью и уважением россиян.

Со своей стороны, заместитель председателя Московской областной думы, руководитель подмосковной фракции ЛДПР Кирилл Жигарев в беседе с телеканалом «360» назвал Жириновского символом эпохи.

«Он целиком и полностью посвятил себя служению государству. Это без преувеличения. Во-вторых, он на основе феноменального опыта мог предсказывать определённого рода события и мог предвидеть почти все события внутри страны и на международной арене», — отметил Жигарев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.