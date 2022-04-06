Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского

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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни незаурядный человек, талантливый, яркий и бескомпромиссный политик, отдававший все свои силы и знания отстаиванию национальных интересов», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны России.

Он также заявил, что «в памяти тех, кто знал Владимира Вольфовича и работал с ним, он навсегда останется истинным патриотом своей страны».

Ранее премьер России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью главы ЛДПР.

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