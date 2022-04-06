Политолог Марков назвал Жириновского гениальным политическим деятелем

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Виктория Пенькова
Сергей Марков, кандидат политических наук, директор Института политических исследований в разговоре с RT назвал Владимира Жириновского яркой личностью и гениальным политическим деятелем.
Политолог Марков назвал Жириновского гениальным политическим деятелем
  • РИА Новости

«Я был знаком с Владимиром Жириновским с 1988 года. Без сомнения, он был гениальным политическим деятелем, опередившим время. Он был деятелем XXI века — века постмодернизма; века, когда политика превращается в шоу. Именно он наиболее гениально смог выработать соответствующие идеи и воплотить их в жизнь. Например, он первым понял, что медийная яркость — это всё», — сказал Марков.

По мнению политолога, многие завидовали Жириновскому, учились у него, «хотя не у многих это получалось».

Кроме того, Жириновский был политическим представителем целого класса людей, к которым некоторые его коллеги относились пренебрежительно, добавил Марков.

«Жириновский был очень ярким человеком, который мог сказать правду. Его любили даже те, кто его ненавидел», — заключил собеседник RT.

6 апреля стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в больнице после продолжительной болезни. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В начале февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

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