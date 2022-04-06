Губернатор Воронежской области Гусев назвал Жириновского выдающимся политиком

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Ушёл из жизни неординарный человек и выдающийся политик. Владимир Вольфович обладал особым даром — он очень тонко чувствовал жизнь российского общества и настроения простого человека в контексте мировых тенденций», — заявил Гусев.

По его словам, это позволяло Жириновскому делать верные прогнозы развития национальных и глобальных ситуаций.

Со своей стороны, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с телеканалом «360» отметил, что смерть Жириновского — самая ощутимая потеря для российского парламентаризма.

«Все депутаты — я уверен, почти все фракции — считают, что потеряли близкого человека. Лично для меня это авторитетный, умный человек, выдающийся политик. Его будет не хватать», — сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.