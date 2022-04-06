Глава Минтранса Савельев: временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии

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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что временно закрытые аэропорты юга страны получат субсидии.
Глава Минтранса Савельев: временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии
  • РИА Новости

«Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты (11 аэропортов юга), также получат субсидии со стороны правительства», — цитирует РИА Новости Савельева.

По его словам, президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу.

Ранее Росавиация заявила о продлении режима ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля.

Уточняется, что авиакомпаниям для транспортировки пассажиров в указанные аэропорты рекомендовано организовать их перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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