Глава Минтранса Савельев: временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что временно закрытые аэропорты юга страны получат субсидии.

«Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты (11 аэропортов юга), также получат субсидии со стороны правительства», — цитирует РИА Новости Савельева.

По его словам, президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу.

Ранее Росавиация заявила о продлении режима ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля.

Уточняется, что авиакомпаниям для транспортировки пассажиров в указанные аэропорты рекомендовано организовать их перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.