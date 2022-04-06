В Подмосковье продлили режим повышенной готовности
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона.
Отмечается, что режим был продлён до 31 мая.
Как указано в постановлении, работы по приёму граждан, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую народные республики, а также по обеспечению их временным жильём, питанием и установлению порядка на территории региона продолжаются.
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