В Подмосковье продлили режим повышенной готовности

Власти Московской области подлили режим повышенной готовности в связи с прибытием эвакуированных граждан Украины, ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона.

Отмечается, что режим был продлён до 31 мая.

Как указано в постановлении, работы по приёму граждан, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую народные республики, а также по обеспечению их временным жильём, питанием и установлению порядка на территории региона продолжаются.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о ситуации с беженцами из Донбасса и с Украины.

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